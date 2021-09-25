Mütekâmil ne demek, TDK'ya göre Mütekâmil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütekâmil ne demek? Mütekâmil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütekâmil kelimesi. Peki mütekâmil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütekâmil nedir, mütekâmil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mütekâmil kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mütekâmil kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜTEKÂMİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütekâmil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütekâmil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütekâmil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin

