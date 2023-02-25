Mutellip İminqari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutellip İminqari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mutellip İminqari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mutellip İminqari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mutellip İminqari 18 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 木塔力甫·依明卡日 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mutellip İminqari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mutellip İminqari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Mutellip İminqari'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 28 Şubat 2027 tarihinde bitmektedir.

Mutellip İminqari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mutellip İminqari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mutellip İminqari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mutellip İminqari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2021 yılında CD Rongch. U19

5 Mayıs 2022 yılında CD Rongcheng

Mutellip İminqari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mutellip İminqari şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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