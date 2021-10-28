Mütemayiz ne demek, TDK'ya göre Mütemayiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütemayiz ne demek? Mütemayiz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütemayiz kelimesi. Peki mütemayiz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütemayiz nedir, mütemayiz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTEMAYİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütemayiz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütemayiz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütemayiz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendini gösteren, sivrilen

