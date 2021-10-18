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Mütenebbih ne demek, TDK'ya göre Mütenebbih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mütenebbih kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mütenebbih ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mütenebbih nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mütenebbih kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mütenebbih ne demek, TDK'ya göre Mütenebbih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütenebbih ne demek? Mütenebbih TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütenebbih kelimesi. Peki mütenebbih ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütenebbih nedir, mütenebbih kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜTENEBBİH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütenebbih kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mütenebbih kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütenebbih kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aklını başına toplamış, akıllanmış, uslanmış

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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