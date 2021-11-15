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Mütesanit ne demek, TDK'ya göre Mütesanit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mütesanit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mütesanit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mütesanit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mütesanit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mütesanit ne demek, TDK'ya göre Mütesanit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütesanit ne demek? Mütesanit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütesanit kelimesi. Peki mütesanit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütesanit nedir, mütesanit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜTESANİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütesanit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mütesanit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütesanit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dayanışma içinde olan (kimse)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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