Mütetebbi ne demek, TDK'ya göre Mütetebbi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütetebbi ne demek? Mütetebbi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütetebbi kelimesi. Peki mütetebbi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütetebbi nedir, mütetebbi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTETEBBİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütetebbi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütetebbi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütetebbi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir konuyu dikkatle araştıran, irdeleyici, araştırıcı

