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Müteveffa ne demek, TDK'ya göre Müteveffa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müteveffa kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müteveffa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müteveffa nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müteveffa kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müteveffa ne demek, TDK'ya göre Müteveffa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müteveffa ne demek? Müteveffa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müteveffa kelimesi. Peki müteveffa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müteveffa nedir, müteveffa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜTEVEFFA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müteveffa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müteveffa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müteveffa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölmüş, ölü kimse
- Müslüman olmayan kimseleri ölümünden sonra anarken kullanılan saygı sözü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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