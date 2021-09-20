Mütevehhim ne demek, TDK'ya göre Mütevehhim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütevehhim ne demek? Mütevehhim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütevehhim kelimesi. Peki mütevehhim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütevehhim nedir, mütevehhim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mütevehhim kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mütevehhim kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜTEVEHHİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütevehhim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütevehhim kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütevehhim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuruntulu, evhamlı

- Korkak, ödlek

