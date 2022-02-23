Mutfak Eşyaları Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mutfak Eşyaları Tamircisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mutfak Eşyaları Tamircisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mutfak Eşyaları Tamircisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mutfak Eşyaları Tamircisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mutfak Eşyaları Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mutfak Eşyaları Tamircisi Maaşları

Mutfak Eşyaları Tamircisi maaşı ortalama olarak aylık 8850_TL'dir. En düşük Mutfak Eşyaları Tamircisi maaşı 7550_TL, En yüksek ise 10150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mutfak Eşyaları Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.22

Meslek Adı :

Mutfak Eşyaları Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ev mutfaklarında kullanılan ve elektrikle çalışan eşyaların haricindeki tencere, düdüklü tencere, tava, çaydanlık vb. eşyaların tamir ve bakımını yapan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Mutfak Eşyaları Tamircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteriler tarafından tamir için getirilen mutfak eşyasını kontrol etmek,

b) Arızalı parçanın değiştirilmesi veya tamir edilmesine karar vermek,

c) Tencere, düdüklü tencere, tava, çaydanlık vb. eşyalara sap, kapak tutamağı ve vida ve metal conta (pul) değişimi yapmak,

d) Tencere, düdüklü tencere, tava, çaydanlık vb. polisajla parlatma işlerini yapmak.

e) Değişen, tamir edilen ve parlatma işlem yapılan işler için ücretlendirmek,

f) Müşterilerine teslim etmek ve ücretini tahsil etmek,

g) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

h) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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