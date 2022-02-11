Mutfak Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mutfak Şefi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mutfak Şefi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mutfak Şefi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mutfak Şefi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mutfak Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mutfak Şefi Maaşları

Mutfak Şefi maaşı ortalama olarak aylık 8050_TL'dir. En düşük Mutfak Şefi maaşı 6750_TL, En yüksek ise 9350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mutfak Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3434.02

Meslek Adı :

Mutfak Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Şefler (Yiyecek Hazırlama Ve Sunum Hizmetleri)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konaklama vb. işletmelerin mutfak bölümüne ait işleri idare, organize ve kontrol etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mutfak Şefi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Mönülerin porsiyonlarını, maliyet fiyatlarını tespit ederek, yiyecek içecek müdürü ile satış fiyatını belirlemek,

b) Mutfak personelinin çalışma programlarını (Shift) hazırlamak,

c) Mutfağa alınan malzemenin seçimi ve alımına karar vermek , kontrol etmek,

d) Porsiyon miktarlarını kontrol etmek, e) Yemek sıcaklığını, tabak dizaynını ve görünümünü kontrol etmek,

f) Garnitürleri denetlemek,

g) Malzeme hareketlerini kontrol etmek, h) Mutfak bütçesini hazırlamak,

i) Yeni mönüler hazırlamak ve personeline öğretmek,,

j) Bölümü ile ilgili yenilikleri takip etmek ve personeline öğretmek,

k) Mutfakta kullanılan malzemenin zayiatını önlemek için gerekli önlemleri almak, l) Yemeğin hazırlanması sürecini kontrol etmek, pişme sürelerini ayarlamak,

m) Mutfağa alınan malzemelerin depolanmasını ve zamanında kullanılmasını sağlamak,

n) Mutfaktan çıkan ve satışı yapılan yemek listesini kontrol etmek,

o) Maliyeti azaltıcı politikalar üretmek ve uygulamak,

p) Mutfakta çalışacak personeli seçerek eğitilmesini sağlamak,

q) Personelin kılık, kıyafet, ve temizliğini kontrol etmek,

r) Mutfakta kullanılan malzemelerin ve mutfak personelinin, periyodik olarak mikrobiyolojik kontrollerini yaptırarak gerekli önlemleri almak,

s) Mutfağın temizlik hijyen ve düzenini kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Mutfak Şefi maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?