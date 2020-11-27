Ankaragücü 0 - 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig 10. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçı 45+1 'de Lewis Baker'ın attığı gol sonucu Karadeniz ekibinin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Trabzonspor, bu galibiyet ile puanını 12'ye çıkardı ev sahibi Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.

Daha önce deplasmanda 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Bordo-Mavililer, bu sezon 5. dış maçında ilk 3 puanını başkentte elde etti.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

16. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında topla ceza yayının solunda buluşan Nwakaeme'nin çektiği plase şutta meşin yuvarlak sol direğin dibinden auta gitti.

44. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası sol çaprazından yaklaşık 25 metre mesafede çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen topu rahatlıkla kurtardı.

45+1. dakikada Trabzonspor ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Voca'nın ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, topu sağına uzanarak kontrol etti.

88. dakikada Pinto'nun yaklaşık 30 metre mesafede sol çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.

90+3. dakikada Emre Güral'ın ceza yayının dışından çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır, topu soluna uzanarak kurtardı.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

TRABZONSPOR PUANINI 12'YE YÜKSELTTİ

Pozisyonun yine az olduğu ikinci yarıda üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükseltti.

Daha önce deplasmanda 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Trabzonspor, bu sezon 5. dış maçında ilk 3 puanını başkentte elde etti.

KARADENİZ EKİBİ İLK KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI

Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı.

Geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bordo-mavili takımın başında çıktığı ikinci maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.

TRABZONSPOR, BAKER'IN KALEYİ BULAN TEK ŞUTUYLA 3 PUANI ELDE ETTİ

Trabzonspor'un maç boyunca kaleyi bulan tek şutu gol oldu.

Karşılaşmada pozisyon üretmekte zorlanan ve net bir fırsat bulamayan bordo-mavililer, Baker'ın kaleyi bulan tek şutuyla 3 puanı elde etti.

BAKER, BORDO-MAVİLİ FORMAYLA İLK GOÖLÜNÜ ATTI

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığı Baker, bordo-mavili formayla ilk golünü attı.

İlk yarının sonunda kazanılan serbest vuruşu kullanan İngiliz futbolcu, şık bir gol atarak takımına galibiyeti getirdi.

MKE ANKARAGÜCÜ'NDE KÖTÜ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

MKE Ankaragücü, galibiyet hasretini yine dindiremedi.

Ligde çıktığı 8. maçında 6. yenilgisini alan sarı-lacivertliler, yine galip gelemedi ve 2 puanla son sırada kaldı.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Avcı, geçen hafta ilk kez bordo-mavili takımın başında çıktığı ve takımının 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'ini değiştirmeyerek, MKE Ankaragücü karşısına çıktı.

Kalede Uğurcan Çakır'ın oynadığı Trabzonspor'un savunma dörtlüsünü Joao Perreira, Edgar Ie, Vitor Hugo ve Marlon Rodrigues'ten oluşturdu. Orta sahanın ortasında Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak'ı oynatan Avcı, kanatlarda Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'ye görev verdi. Santrfor arkasında Abdulkadir Ömür'ün görev aldığı bordo-mavililerin ileri ucunda ise Benik Afobe forma giydi.

MUSTAFA BALCI, ANKARAGÜCÜ'NÜN BAŞINDA TEKNİK SORUMLU OLARAK SAHADA

MKE Ankaragücü'nün başında sahaya teknik sorumlu olarak Mustafa Balcı çıktı

Teknik direktörü Fuat Çapa'yla geçen hafta Göztepe karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yollarını ayıran başkent ekibini Trabzonspor maçına Balcı hazırladı.

MÜCADELE ÖNCESİ TESİSTE KURBAN KESİLDİ

MKE Ankaragücü, karşılaşmada önce tesislerinde kurban kesti.

Beştepe Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kurban kesilerek dualar edildi.

Öte yandan 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.