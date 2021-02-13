Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol'a bıçaklı ve sopalı saldırı: 3 yaralı
Bitlis'in Mutki ilçesi Belediye başkanı Nurettin Yol, 10 kişilik bir grup tarafından bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı. Olayda Yol'un yanıda bulunan oğlu ve koruması yaralanırken olaya karıştığı belirlenen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, diğer saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Bitlis'in Mutki ilçesinde bir grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayan Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol, yanında bulunan oğlu ve koruma polis memuru yaralandı.
10 KİŞİ BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDI
Alınan bilgilere göre, olay, saat 13.50 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. İlçede yapımı devam eden yeni belediye hizmet binasını ziyaret etmek üzere ilçe merkezinden geçen Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol, 10 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.
BAŞKAN YOL, OĞLU VE KORUMASI HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede büyüyen olayda Başkan Yol ve yanında bulunan oğlu Evrim Emre Yol ile koruma polis memuru E.A aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden alınan Başkan Yol ve diğer yaralılar, tedavi için Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk tedavileri yapılan Başkan Yol ve diğer yaralıların Bitlis Devlet Hastanesine sevk edileceği belirtilirken, olaya karıştığı belirlenenlerden iki kişinin gözaltına alındığı ve diğer saldırganların yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
GİRİŞ - ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINDI
Öte yandan, gerçekleşen saldırı sonrası ilçeye çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edilerek, ilçenin giriş ve çıkışı kontrol altına alındı.