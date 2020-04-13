Mutki’deki bir köyde karantina sona eriyor
Bitlis'in Mutki ilçesindeki bir köyde korona virüsü nedeniyle uygulanan karantinanın akşam saatlerinde sona ereceği bildirildi.
Bitlis'in Mutki ilçesindeki bir köyde korona virüsü nedeniyle uygulanan karantinanın akşam saatlerinde sona ereceği bildirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyünde 30 Mart günü saat 17.00'de karantina kararı alındığı belirtilerek, "13 Nisan 2020 günü saat 17.00 itibariyle Koyunlu köyünde karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: İHA
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