Mutlak Değer ne demek, TDK'ya göre Mutlak Değer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mutlak değer ne demek? Mutlak değer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mutlak değer kelimesi. Peki mutlak değer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mutlak değer nedir, mutlak değer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUTLAK DEĞER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mutlak değer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mutlak değer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Salt değer

