Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar Nelerdir? İşte 50 En İyi Kitap Listesi

Kitap okumayı sevenler tarafından kitap alternatifleri araştırılıyor. Kitaplar, insanlara genel kültürün yanı sıra derin bir anlayış, yeni bakış açıları ve düşünme becerileri kazandırabilir. Her ne kadar herkesin zevkleri ve ilgi alanları farklı olsa da herkes tarafından mutlaka okunması gereken kitaplar vardır. İşte 50 en iyi kitap listesi…

İşte 50 En İyi Kitap Listesi

"1984" - George Orwell

"Uğultulu Tepeler" - Emily Bronte

"Sefiller" - Victor Hugo

"Dönüşüm" - Franz Kafka

"Yabancı" - Albert Camus

"Kör Baykuş" - Sadık Hidayet

"Suç ve Ceza" - Fyodor Dostoyevski

"Bülbülü Öldürmek" - Harper Lee

"Savaş ve Barış" - Lev Tolstoy

"Büyülü Dağ" - Thomas Mann

"Cesur Yeni Dünya" - Aldous Huxley

"Bin Muhteşem Güneş" - Khaled Hosseini

"Kırmızı Pazartesi" - Gabriel Garcia Marquez

"Ulysses" - James Joyce

"Çiçekler Savaşı" - Yasar Kemal

"Veba" - Albert Camus

"Anna Karenina" - Lev Tolstoy

"Melekler ve Şeytanlar" - Dan Brown

"Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" - İlber Ortaylı

"Beyaz Zambaklar Ülkesinde" - Grigory Petrov

"Simyacı" - Paulo Coelho

"Küçük Prens" - Antoine de Saint-Exupéry

"Edebiyat Üzerine" - Umberto Eco

"Don Quijote" - Miguel de Cervantes

"Vadideki Zambak" - Honore de Balzac

"Serenad" - Zülfü Livaneli

"Dune" - Frank Herbert

"Dracula" - Bram Stoker

"Şeker Portakalı" - Jose Mauro de Vasconcelos

"Martı" - Anton Chekhov

"Meçhul Kadınlar Kitabı" - Mustafa Kutlu

İstanbul Hatırası" - Ahmet Ümit

"Satranç" - Stefan Zweig

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"Yüzüklerin Efendisi" - J.R.R. Tolkien

"İnce Memed" - Yaşar Kemal

"Sineklerin Tanrısı" - William Golding

"Gece Yarısı Çocukları" - Salman Rushdie

"Beyaz Diş" - Jack London

"Yabancılar" - Albert Camus

"Büyük Umutlar" - Charles Dickens

"Kuruluş" - Orhan Pamuk

"Jane Eyre" - Charlotte Bronte

"Yeşil Yapraklı Kadın" - Ali Rıza Sepetçioğlu

"Göçebe" - Orhan Pamuk

"1984: Big Brother Gözetiminde" - George Orwell

"İnsan Neyle Yaşar?" - Lev Tolstoy

"Yer Altından Notlar" - Fyodor Dostoy

Mutlaka okunması gereken 50 kitaplık güncel kitap listesi ile bakış açınız değişecek hayata karşı yeni bir göz kazanacaksınız. Hayatınızda yeni bir pencere açmak, kitap kültürünüze yenilerini eklemek için bu kitapları okumaya başlayabilirsiniz.