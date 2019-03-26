Mutlu Işıksu Adapazarı’na damga vuracak projelerini her yerde anlatıyor

Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, şehrin geleceğine damga vuracak projelerini açıkladı. Işıksu, "Adapazarı'mızı daha çok gelişen, büyüyen, daha ferah ve aydınlık günlere inşallah hep birlikte hazırlayacağız. Adapazarı'nı çok seviyoruz. İz bırakacak projelerimizle Ada'nın yarınlarını milletimizle birlikte daha da güzelleştirmeye kararlıyız, hazırız" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, ilk günden itibaren başlattığı seçim çalışmalarını hız kesmeden devam ettirirken, sıkmadık el, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmıyor. Adapazarı'nın 84 mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen, kamu, kurum ve kuruluşları, STK'lar, Oda ve Borsalar başta olmak üzere şehrin tüm kesimleriyle buluşan Başkan Adayı Işıksu, Adapazarı'nın geleceği için hazırladıkları kapsamlı projeleri kamuoyu ile paylaştı.

"Hep birlikte daha ferah ve aydınlık günlere"

Adapazarı'nın tüm meselelerine hakim olmak için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Işıksu, "Adapazarı ile hemhal olmuş, meselelerini dert edinmiş, hakkında fikir ve muhabbet besleyen tüm hemşehrilerimle bir araya gelmeye çalıştık. Sokak sokak, mahalle mahalle tüm eksiklikleri not aldık. Sanayi, ticaret, tarım, turizm, sosyal ve kültürel yaşam olmak üzere tüm başlıklarda Adapazarı tarihinden ilhamla neler yapabiliriz, istişaresini yaptık ve kapsamlı projelerimizi tamamladık. Milletimiz bize inanarak, güvenerek 31 Mart'ta Adapazarı Belediyesi'nin yönetimini bizlere emanet ettiği takdirde, gönülden sevdiğimiz hemşehrilerimizin üzerine titreyecek; kadim geçmişimizden aldığımız ilham ve zamanın ruhuna uygun çalışmalarımızla Adapazarı'mızı daha çok gelişen, büyüyen, daha ferah ve aydınlık günlere inşallah hep birlikte hazırlayacağız" diye konuştu.

"Kararlıyız, hazırız"

Adapazarı'nda doğup büyüdüğünü ve Adapazarı aşığı olduğunu dile getiren Başkan Adayı Mutlu Işıksu, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın Adapazarı yönetimini emanet almak üzere bizlere verdikleri görev sonrasında şöyle demiştim: "Doğup büyüdüğüm şehrim Adapazarı için hayallerimiz vardı ve yola çıktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürme zamanı. Şimdi milletimizin, hemşehrilerimizin zamanı. Adapazarı'mıza hep birlikte hizmet sunmanın zamanı!" O ilk günden itibaren Milletvekillerimizle, Cumhur İttifakı teşkilatlarımızla kapı kapı dolaşıyor, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmıyoruz. Adapazarı'nın 84 mahallesini tamamladık. Adapazarı'nı çok seviyoruz. Ada'nın yarınlarını milletimizle birlikte daha da güzelleştirmeye kararlıyız, hazırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA