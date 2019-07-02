Mutluluğa Açık Reçete Besinler

Kendinizi kötü hissettiyseniz saldırdığınız yiyecekleri doğru seçerseniz bedeniniz mutluluk hormonu salgılama başlar.

Yapılan son araştırmalara göre; bilinçli beslenmeye sadece metabolizmamızın düzenli işlemesi ve organlarımızın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için değil, aynı zamanda iyi bir ruh haline sahip olmamız için de ihtiyacımız var. Çünkü besinlerin içeriğindeki bazı maddeler, ruh halimizden sorumlu olan hormonların yapı taşlarını sağlamak gibi önemli bir işlev üstleniyor.

Endorfin; Endorfin hormonu beyinde salgılanır. Vücut tarafından üretilen en güçlü uyuşturucudur. Morfin kadar güçlü ağrı kesici özelliği vardır.

Mutluluk hormonu olarak bilinen endorfinler beyininizdeki kimyasal mesaj taşıyıcılarıdır.

Hislerinizden ve ruh halinizden sorumludur. Stres, korku ve acı gibi uyarılara cevap verirler

Bazı besinlerin tüketilmesi sonucu, vücuttaki endorfin hormonu salgısı artabilmektedir. Endorfin hormonu seviyesini artıran besinler ise genellikle, B ve C vitaminleri ile, demir, potasyum ve çinko gibi mineraller içeren gıdalardır. Buna göre, vücutta endorfin hormonu salgısını artıran bazı besinler şu şekildedir;

Çikolata



Stres ile mücadelede oldukça etkin olan çikolata, endorfin hormonu salgısının artmasına yardımcı olduğu gibi, serotonin hormonu üretimini de desteklemektedir. İçermiş olduğu “penilatilmanın” adı verilen kimyasal sayesinde çikolata, ruhsal olarak daha iyi hissedilmesine yardımcı olmaktadır.



Üzüm



Yüksek miktarda C vitamini yani, endorfin hormonu salgılanmasına yardımcı olan vitamin içeren üzüm, aynı zamanda doğal bir enerji kaynağıdır. Potasyum içeriği yüksek olan üzümün, kırmızı ve siyah renkli olanları polifenoller bakımında zengindir.



Portakal



Mükemmel bir C vitamini kaynağı olan portakal, aynı zamanda iyi miktarda da B vitamini ve flavonoidler de içermektedir. Bu nedenle portakal, vücuttaki endorfin hormonu salgısının artmasına yardımcı olmaktadır.



Çilek



C vitamininden zengin bir meyve olan çilek, vücutta bulunan bütün salgı bezlerinin çalışmasını sağlayarak, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaktadır. Endorfin hormonun salgısını arttırır.



Susam



Çok iyi bir protein kaynağı olan susam, antioksidan vitamini olan E vitamini ve kalsiyum minerali içermektedir. Vücutta endorfin salgısının artmasına destek olmaktadır.



Makarna



Kompleks karbonhidratlar bakımından zengin bir besin kaynağıdır.Triptofan ve L pheny lalanine adları verilen iki amino asidi içeren makarna,endorfin hormonu üretimini arttırmaktadır.



Ekmek



Özellikle de kepek ekmeğinin lif, vitamin B kompleks ile kalsiyum içeriği yüksek olduğu için, hem çok iyi bir enerji kaynağı hem de iyi bir endorfin hormonu salgısını tetikleyici besin maddesidir.



Dondurma



Dondurma, A vitamini, B2 vitamini (riboflavin), B12 vitamini D vitamini içermesinin yanı sıra, kalsiyum, protein, sodyum, potasyum içermektedir. Vücuttaki endorfin hormonu salgısının artmasına yardımcı olmaktadır.