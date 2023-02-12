Mutluluğu yüzünden okundu! 159 saatin sonunda Yavuz bebek herekse umut oldu!

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 7. gününde ekipler göçük altında kalan depremzedelere ulaşmak için aralıksız çalışmasına devam ediyor. Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde enkazdan yaşam belirtisi olan 2 yaşındaki Yavuz Canbaz'a Ankara Kömür İşletmesi ekipleri ile Tacikistanlı ekipleri ulaştı. Başarılı çalışma sonucunda küçük çocuk sağ salim kurtarıldı. 159 saatin sonunda gelen bu güzel haber ise hem tüm Türkiye'ye hem de arama kurtarma ekiplerine umut oldu.

"MELEKELER YARDIM ETMİŞ"

Ankara Kömür İşletmesinden geldiğini belirten madencilerden Bekir Yılmaz, "Yaklaşık 5 gündür buradayız. Binanın üzerinde yangın vardı. Sonunda binanın bu tarafından iş makineleri girdi. Canlı belirtisi olan yerde makineleri durdurduk. Canlı belirtisi olan yerden 2 yaşlarında çocuğun sesini aldık. O şekilde çıkarttık. Bugüne kadar uğraştığımız her şey hafiflemiş oldu. Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş.” dedi.