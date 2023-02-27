Mutsuki Kato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutsuki Kato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mutsuki Kato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mutsuki Kato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mutsuki Kato 6 Ağustos 1997 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 加藤 陸次樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mutsuki Kato Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mutsuki Kato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mutsuki Kato'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Mutsuki Kato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mutsuki Kato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mutsuki Kato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mutsuki Kato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Chuo University

1 Şubat 2020 yılında Zweig. Kanazawa

9 Ocak 2021 yılında Cerezo Osaka

Mutsuki Kato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mutsuki Kato şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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