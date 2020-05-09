Mut’ta berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon çalışması

Mersin'in Mut ilçesinde, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaför salonları Mut Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, İçişleri Bakanlığı'nın 6 Mayıs 2020 tarihli son genelgesi ile 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren belirli kurallara uymak kaydıyla yeniden faaliyete geçecek.

Korona virüs günlerinde olası mağduriyetlere karşı esnafa desteğini sürdüren Mut Belediyesi, yeniden faaliyete geçecek berber ve kuaför salonlarını dezenfekte ediyor. Geçici kapatma kararı öncesi de ilçede berber ve kuaför salonlarında periyodik olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapan Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri program dahilinde berber ve kuaför salonlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Halkımızın sağlığı için gereken tüm çalışmayı gerçekleştiriyoruz diyen Başkan Volkan Şeker, Esnafımızın yanındayız.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Esnafımızın yanındayız her şeyin başı sağlık. Mut Belediyesi olarak Korona virüs ile mücadele sürecinde tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sahada ekiplerimiz özveriyle kentimizde temizlik ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca bu süreçte geçici olarak kapatılan işyerlerimizde çalışan hemşerilerimizin yaşayabilecekleri mağduriyetlere karşı da ihtiyaçların karşılanması ve halkımızın desteğiyle dayanışma çalışmalarımız sürüyor. Esnafımızın bu süreçte yanında olmak üzere esnaf odalarımızla işbirliği yapıyoruz. Zor günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yeniden faaliyetlerine başlayabilecek olan kuaför ve berberlerimizi de yalnız bırakmıyoruz diyen Başkan Şeker, "İlçemizdeki tüm berber ve kuaför salonlarını dezenfekte ediyoruz. Esnaflarımızın ve ilçe halkının da kurallara mutlaka uyacağına yürekten inanıyor, herkese sağlık ve huzur dolu günler diliyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

Kaynak: İHA