Mut’ta karla mücadele

Mersin'in Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde 1 metreyi aşan kar yağışına karşı vatandaşların mağdur olmaması için 24 saat süreyle yol açma çalışması yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 gündür etkili olan kar yağışı, yayla Mahallelerinde ulaşımı aksattı.

İlçede 10 iş makinesi, 2 kamyonet ve 30 personelle çalışma yürüten ekipler, yayla mahallelerde karla mücadele çalışması yapıyor. Ekipler, şiddetli kar yağışına rağmen kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açmaya devam ediyor.

Ekipler, Dağpazarı, Çivi yolunda ilçeye gitmekte olan ve kar nedeniyle yolda kalan yolcu minibüsü ve araçları da kurtararak ilçeye ulaşmalarını sağladı.

Mersin Büyükşehir Mut Koordinasyon Müdürü Ferruh Baş, vatandaşların mağdur olmaması için personeliyle birlikte gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Kaynak: İHA