Mut’ta sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası

Mersin Mut ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye toplam 5 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Mersin'in Mut ilçesinde polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırarak cadde ve sokakların yanı sıra mahallelerde kontroller yaptı.

Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden Ş.C, N.K., S.Ç, E.Ç., S.T, I.İ. ve A.O, olmak üzere 7 kişiye toplam 5 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA