İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Mut’ta sokak hayvanları beslendi

Mut’ta sokak hayvanları beslendi

Sahipsiz hayvanlara yönelik yayımlanan ek genelge sonrası Mut Belediyesi ekipleri, sokak sokak gezerek hayvanları besledi, belirli noktalara mama bıraktı.

Mut’ta sokak hayvanları beslendi

Mersin'in Mut ilçesinde zabıta ekipleri, sokak hayvanlarını besledi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik yayımlanan ek genelge sonrası Mut Belediyesi ekipleri, sokak sokak gezerek hayvanları besledi, belirli noktalara mama bıraktı.

Zabıta memuru Süleyman Keskin, mahalle aralarında ve caddelerde başıboş gezen köpekleri beslediklerini belirterek, "Sokağa çıkma yasağı olduğu bugünlerde onları aç ve yalnız bırakmıyoruz" ifadesini kullandı.

Mut’ta sokak hayvanları beslendi

Mut’ta sokak hayvanları beslendi

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT