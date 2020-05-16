Muttalip Kutluk Özgüven kimdir? Nereli?

Akit tv canlı yayınında kız çocukları ile ilgili söylediği skandal sözler sonrasında internette araştırılmaya başlandı. Peki Muttalip Kutluk Özgüven kimdir? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven nereli? Kız çocuklarıyla ilgili ne dedi?Tüm emrak edilenler haberimizde

MUTTALİP KUTLUK ÖZGÜVEN KİMDİR?

Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, 1968 doğumludur. Lisansını 1990 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde , Yüksek Lisansını 1992 yılında Manchester University Bilgisayar Dilbilimi Bölümü'nde, Doktorasını ise 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Bölümü'nde tamamlamıştır. Zirve Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.

MUATTALİP KUTLUK ÖZGÜVEN KIZ ÇOCUKLARI İÇİN NE DEDİ?

Akit TV’deki Derin Kutu programında kız çocuklarıyla ilgili skandal ifadeler kullanıldı. Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, ‘kadın-erkek rolleri ve ilişkiler’ konusunun tartışıldığı programda, 12-17 yaş aralığındaki kızların doğum yapmaya en müsait yaş aralığında olduğunu savunarak, doktorların da bunu onayladığını iddia etti.

Prof. Özgüven’in sosyal medyada büyük tepki toplayan sözleri şöyle: “Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı ama, süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Yani ben diyorum ki; erkekler olsun, kadınlar olsun, biraz zekamızı koyalım.”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu arada İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Özgüven’in skandal ifadelerine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Üniversitemizde görev yapmakta olan Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama şahsi düşünceleri olup kabul edilmesi mümkün değildir. Kendisini şiddetle kınıyoruz. Söz konusu personel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.