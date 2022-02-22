Muttasıl ne demek, TDK'ya göre Muttasıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muttasıl ne demek? Muttasıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muttasıl kelimesi. Peki muttasıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muttasıl nedir, muttasıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUTTASIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muttasıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muttasıl kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muttasıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bitişik, yan yana olan

- Aralık vermeden, aralıksız, durmadan, biteviye



MUTTASIL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yalnız birçok nefer yırtık, fersude eşyayı muttasıl at, eşek, öküz arabalarına yükletiyorlardı.

