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Müttehit ne demek, TDK'ya göre Müttehit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müttehit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müttehit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müttehit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müttehit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müttehit ne demek, TDK'ya göre Müttehit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müttehit ne demek? Müttehit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müttehit kelimesi. Peki müttehit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müttehit nedir, müttehit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜTTEHİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müttehit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müttehit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müttehit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş

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