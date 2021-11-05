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Müttehitlik ne demek, TDK'ya göre Müttehitlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müttehitlik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müttehitlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müttehitlik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müttehitlik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müttehitlik ne demek, TDK'ya göre Müttehitlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müttehitlik ne demek? Müttehitlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müttehitlik kelimesi. Peki müttehitlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müttehitlik nedir, müttehitlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜTTEHİTLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müttehitlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müttehitlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Müttehit olma durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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