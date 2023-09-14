Muud’da yaza damgasını vuran şarkılar açıklandı

Dijital müzik platformu Muud'da yaz aylarının en çok dinlenenleri açıklandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Muud’da yaza damgasını vuran şarkılar açıklandı

Dijital müzik platformu Muud'da yaz aylarının en çok dinlenenleri açıklandı. Muud'da yaz aylarına Semicenk damgasını vurdu.

Türk Telekom'un beğenilen müzik platformu Muud'un birbirinden eğlenceli özellikleriyle dinleyicilerin müzik keyfi katlanıyor. Müzik dinleme deneyimini her geçen gün artıran Muud, yaz aylarında en çok dinlenen isimleri açıkladı.

Yazın şampiyonu Semicenk

Bu yıla damgasını vuran pop müziğin sevilen isimlerinden Semicenk, birbirinden çok beğenilen şarkılarıyla yaz döneminin en çok dinlenen Yerli Sanatçılar listesinde ilk sırada yer aldı. Semicenk'i pop müziğin güçlü kadın seslerinden Simge ve İrem Derici takip etti. Yine Semicenk'in Doğu Swag ile birlikte seslendirdiği "Pişman Değilim" parçası Yerli Single listesinin lideri oldu. Semicenk'in sevilen bir diğer parçası "Geri Dönemedim" ikinci sırada, Simge'nin fenomen haline gelen "Aşkın Olayım" şarkısı ise listede üçüncü sırada yer aldı. Geçtiğimiz aylarda "Ali Cabbar" şarkısıyla sosyal medyada uzun bir süre gündem olan Emir Can İğrek'in "Parti İptal" albümü de Yerli Albümler kategorisinin şampiyonu oldu. Yazın en çok dinlenen albümleri arasında ikinci sırayı sevilen grup KÖFN'ün yeni albümü "Popstar" alırken, Simge'nin "Ben Bazen" albümü listenin üçüncü sırasına yerleşti.

Yabancılarda The Weeknd rüzgârı

Muud'da Yabancı Sanatçılar listesinde yaz ayları boyunca The Weeknd birinci oldu. The Weeknd'i Rema ve Taylor Swift izledi. Yazın en çok dinlenen albüm sıralamasında yine The Weeknd'in "The Highlights" albümü ilk sıraya yerleşirken listenin ikinci sırasında Rema - Rave & Roses Ultra, üçüncü sırasında Eminem - Curtain Call: The Hits albümü yer aldı. Rema & Selena Gomez - "Calm Down" şarkısı Yabancı Single kategorisinde zirvenin sahibi oldu. Listede "Calm Down" parçasını Jain'in Makeba ve Tom Odell'in "Another Love" şarkıları takip etti.

Ağustos ayında en çok Semicenk arandı en çok Gülşen ve Edis paylaşıldı

Yaz aylarına damgasını vuran Semicenk ağustos ayında en fazla aranılan sanatçılarda zirvenin sahibi oldu. Sevdiklerini eşsiz müzik deneyimine ortak etmek isteyen Muud kullanıcılarının ağustos ayında en çok paylaşımda bulunduğu parça ise Edis ve Gülşen'in birlikte seslendirdiği "Sor" şarkısı oldu. Emir Can İğrek'in sevilen parçası "Ali Cabbar" ve Berkay'ın "Anladım" şarkıları kullanıcıların en fazla paylaşımda bulunduğu diğer parçalar arasında yer aldı.

Muud’da yaza damgasını vuran şarkılar açıklandı

Muud’da yaza damgasını vuran şarkılar açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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