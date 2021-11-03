Muvafakat ne demek, TDK'ya göre Muvafakat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muvafakat ne demek? Muvafakat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muvafakat kelimesi. Peki muvafakat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muvafakat nedir, muvafakat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUVAFAKAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muvafakat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muvafakat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muvafakat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uygun görme, onama, kabul etme



MUVAFAKAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- muvafakat etmek



MUVAFAKAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- muvafakatname

