Muvafık ne demek, TDK'ya göre Muvafık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muvafık ne demek? Muvafık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muvafık kelimesi. Peki muvafık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muvafık nedir, muvafık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUVAFIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muvafık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muvafık kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muvafık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uygun



MUVAFIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Böyle bir teklifi kabul etmek kolay ve muvafık değildir.



MUVAFIK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- muvafık bulmak

- muvafık olmak

