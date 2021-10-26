Muvaşşah ne demek, TDK'ya göre Muvaşşah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muvaşşah ne demek? Muvaşşah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muvaşşah kelimesi. Peki muvaşşah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muvaşşah nedir, muvaşşah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUVAŞŞAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muvaşşah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muvaşşah kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muvaşşah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akrostiş

