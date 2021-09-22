Muvazenesiz ne demek, TDK'ya göre Muvazenesiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muvazenesiz ne demek? Muvazenesiz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muvazenesiz kelimesi. Peki muvazenesiz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muvazenesiz nedir, muvazenesiz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Muvazenesiz kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Muvazenesiz kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MUVAZENESİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muvazenesiz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre muvazenesiz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dengesiz, ölçüsüz

- Ne yaptığını bilmeyen, bir sözü bir sözünü, bir davranışı bir başka davranışını tutmayan

