Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere 590 sözleşmeli subay alımı için başvurular başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak alımlar için başvurular internet üzerinden alınmıyor. Peki Muvazzaf ne demek? Muvazzaf subay, astsubay ne demek?

MUVAZZAF NEDİR, NE DEMEK?

Muvazzaf, Arapça'da "Görevlendirilmiş kimse, vazifeli" anlamına gelmektedir. Muvazzaf, TDK'da askerlik anlamı taşıyor.

MUVAZZAF SUBAT, ASTSUBAY NE DEMEK?

Silahlı Kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler ya da Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse Muvazzaf'dır. Muvazzaf, silahlı kuvvetlerde çalışan, mesleği askerlik olan subay ve astsubaylardır.

Subay alımı başvuru linki 2021: Jandarma 590 subay alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma sözleşmeli subay alımı başvuru şartları neler?