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Muvazzaflık ne demek, TDK'ya göre Muvazzaflık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muvazzaflık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muvazzaflık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muvazzaflık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muvazzaflık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muvazzaflık ne demek, TDK'ya göre Muvazzaflık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muvazzaflık ne demek? Muvazzaflık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muvazzaflık kelimesi. Peki muvazzaflık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muvazzaflık nedir, muvazzaflık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUVAZZAFLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muvazzaflık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre muvazzaflık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Muvazzaf olma durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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