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Müvekkile ne demek, TDK'ya göre Müvekkile kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müvekkile kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müvekkile ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müvekkile nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müvekkile kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müvekkile ne demek, TDK'ya göre Müvekkile kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müvekkile ne demek? Müvekkile TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müvekkile kelimesi. Peki müvekkile ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müvekkile nedir, müvekkile kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜVEKKİLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müvekkile kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müvekkile kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müvekkile kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birini kendine vekil olarak seçen bayan

MÜVEKKİLE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Osmanlı Bankasında çalışan bir müvekkilesi bir kış günü telefon etmiş.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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