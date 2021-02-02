Müvekkili ile cinsel ilişkiye giren avukat, ülkede gündem konusu oldu!
Peru'nun Junin kentinde Hector Paredes Robles adlı avukat, zoom üzerinden gerçekleştirilen videolu duruşmada kamerayı açık unutup müvekkili ile cinsel ilişkiye girdi. Yaşanan durumu gören davanın yargıcı john Chahua Torres ise avukata soruşturma başlatılması talebinde bulundu. O anlar kameralara anbean böyle yansıdı.
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