Müvellidülhumuza ne demek, TDK'ya göre Müvellidülhumuza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müvellidülhumuza ne demek? Müvellidülhumuza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müvellidülhumuza kelimesi. Peki müvellidülhumuza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müvellidülhumuza nedir, müvellidülhumuza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜVELLİDÜLHUMUZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müvellidülhumuza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müvellidülhumuza kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müvellidülhumuza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oksijen

