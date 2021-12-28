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Müvesvislik ne demek, TDK'ya göre Müvesvislik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müvesvislik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müvesvislik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müvesvislik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müvesvislik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müvesvislik ne demek, TDK'ya göre Müvesvislik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müvesvislik ne demek? Müvesvislik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müvesvislik kelimesi. Peki müvesvislik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müvesvislik nedir, müvesvislik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜVESVİSLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müvesvislik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müvesvislik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuruntuculuk

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