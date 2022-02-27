Müvezzilik ne demek, TDK'ya göre Müvezzilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müvezzilik ne demek? Müvezzilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müvezzilik kelimesi. Peki müvezzilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müvezzilik nedir, müvezzilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜVEZZİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müvezzilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müvezzilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Müvezzi olma durumu



MÜVEZZİLİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O zamana kadar hamallık, boyacılık, müvezzilik ve söylemesi ayıp hırsızlık yapmıştı.

