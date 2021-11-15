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Müyesser ne demek, TDK'ya göre Müyesser kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müyesser kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müyesser ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müyesser nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müyesser kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müyesser ne demek, TDK'ya göre Müyesser kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müyesser ne demek? Müyesser TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müyesser kelimesi. Peki müyesser ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müyesser nedir, müyesser kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜYESSER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müyesser kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müyesser kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müyesser kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kolaylıkla ortaya çıkan

MÜYESSER KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- müyesser olmak

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