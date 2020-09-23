Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve Erdal Baran hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, Yıldız, Dükel ve Baran için "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Müyesser Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Kars'ta Şehidimiz Var!.. Bakan Soylu Ne Demişti? Ay başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından şu mesajları paylaştı: "Kahraman Jandarma'mız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe grubunu tamamen yok etmiştir. Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin…"Bugün, biraz önce Kars'tan acı haber geldi, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit düştüğü, 2 askerimizin yaralandığı açıklandı. Haberlerdeki şu ayrıntıya dikkat: "Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi." Anlaşılan o ki, Bakan Soylu'nun söylediği gibi, "Çemçe grubu" tamamen yok edilmemiş. Çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen askerimiz Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin mekanı cennet olsun."

İçişleri Bakanı Soylu’dan Müyesser Yıldız’a tepki

Bakan Soylu ise Yıldız'ın bu sözlerine şöyle karşılık vermişti, "Çemçe grubunun itlafına, bir PKK bir sen üzülmüşsün" şeklinde yanıt vermişti.

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