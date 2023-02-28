Muzaffar Olimzhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muzaffar Olimzhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muzaffar Olimzhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muzaffar Olimzhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muzaffar Olimzhonov 24 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Музаффар Олимжонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muzaffar Olimzhonov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Muzaffar Olimzhonov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Muzaffar Olimzhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muzaffar Olimzhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muzaffar Olimzhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muzaffar Olimzhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2022 yılında Bunyodkor

Muzaffar Olimzhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muzaffar Olimzhonov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Muzaffar Olimzhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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