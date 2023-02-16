Muzaffer Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muzaffer Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muzaffer Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muzaffer Dogan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muzaffer Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muzaffer Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muzaffer Dogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muzaffer Dogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muzaffer Dogan 1 Ağu 2000 tarihinde Kirikkale şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muzaffer Doğan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muzaffer Dogan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muzaffer Dogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Muzaffer Dogan'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muzaffer Dogan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muzaffer.8/

Muzaffer Doganboyu ve yaşı kaç

Muzaffer Dogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muzaffer Dogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Muzaffer Dogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muzaffer Dogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Osmanlıspor U19

15 Ocak 2018 yılında Osmanlıspor U21

18 Mart 2019 yılında Osmanlıspor U19

1 Temmuz 2019 yılında Osmanlıspor

29 Temmuz 2019 yılında Altındağ Bld

11 Eylül 2020 yılında Ankaraspor

22 Ocak 2021 yılında Altındağ Spor

30 Haziran 2021 yılında Ankaraspor

25 Ağu 2021 yılında Kalecik FK

30 Haziran 2022 yılında Ankaraspor

6 Eylül 2022 yılında Büyük Anadolu

30 Haziran 2023 yılında Ankaraspor

Muzaffer Dogan kimdir

Muzaffer Dogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muzaffer Dogan şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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Muzaffer Dogan nereli

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