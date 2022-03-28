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Müzakereler yarın başlıyor! Rusya - Ukrayna görüşmelerinin yeri ve saati kesinleşti!

Rusya ve Ukrayna müzakereleri için Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının bir sonucu olarak taraflar arasında görüşme İstanbul'da gerçekleşecek. Yarın başlayacağı bildirilen müzakerelerin yeri ve zamanı da açıklandı.

Müzakereler yarın başlıyor! Rusya - Ukrayna görüşmelerinin yeri ve saati kesinleşti!

Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler yarın İstanbul'da yeniden başlıyor. Görüşmelerin yeri ve saati de belli oldu.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı yarın saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde taraflar müzakerelerin adresi olarak İstanbul konusunda uzlaşmıştı.

Müzakereler yarın başlıyor! Rusya - Ukrayna görüşmelerinin yeri ve saati kesinleşti!

RUS HEYETİ İSTANBUL'DA

Rus heyeti müzakere için İstanbul'a geldi. Rus heyeti taşıyan uçak 16.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi.

Müzakereler yarın başlıyor! Rusya - Ukrayna görüşmelerinin yeri ve saati kesinleşti!

Ardından heyet yoğun güvenlik önlemleri altında Beşiktaş'ta konaklayacakları Çırağan Sarayı'na giriş yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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