MUZBİR Başkanı Hasan Çatkaya oldu

Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanlığa Hasan Çatkaya seçildi.

Muz Üreticileri Birliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda tek liste halinde gidilen seçime gidildi.

Divan Başkanlığını Hasan Ali Bal'ın yaptığı genel kurulda, yönetim ve denetim raporları sırasıyla okundu, görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan seçimler sonucunda Muz Üreticileri Birliği Başkanlığına Hasan Çatkaya seçildi. Yönetim kurulu Ali Solak, Halil Cep, Ahmet Tufan, Tansel Başer, Hasan Basri Öztürk ve Hayati Aydul'dan oluştu.

Hasan Çatkaya, "Muz Üreticileri Birliği'nin daha aktif rol alması ve Anamur Muzunun tanıtımının uluslararası düzeye taşınması için çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

Denetim kurulu ise Hüsnü Ataş, Abdulgaffar Şen ve Sare Aydemir'den oluştu.

Kaynak: İHA