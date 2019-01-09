Müzede modern sanata ’Bakış’

Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Türk resim sanatının gelişimini genç sanatseverlere anlattı.

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin modern sanata destekleri de sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi müze galeri alanında izlenime sunulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen "Bakış" resim sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi görürken, serginin Küratörü Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu sergi alanında öğrencilerle buluştu. Pelvanoğlu, Türk resim sanatının Osmanlı'dan günümüze kadar olan gelişimini anlattı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yeşilyayla Endüstri Meslek Lisesi'nden öğrencilerin katıldığı söyleşide sergi bünyesindeki eserleri tanıtan Pelvanoğlu, "Bakış" sergisinin Türk resim sanatının gelişim evrelerini gözler önüne serdiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndan bir seçki oluşturan sergiyi bazı semboller üzerinden kurguladığını ifade eden Pelvanoğlu, serginin Türk resmini geliştiren iki koldan biri olan manzaranın entelektüel gelişimine odaklandığını söyledi. Serginin ilk bölümünde "Tabiat-ı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın Yorumu" üzerinde durulduğunu ifade eden Pelvanoğlu, serginin ikinci kısmında ise yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin modernist sanatı inşa etme isteğini göstermek istediklerini vurguladı. Pelvanoğlu, "Sergide bu inşa isteğinin biçimsel karşılığı "Modernizmin Biçim Dili: Cumhuriyet Dönemi'nin Geç Kübizm ve Art Decosu" olarak adlandırıldı. II. Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde burslu olarak Paris'e giden sanatçıların "Yeni Paris Ekolü" içerisinde kendilerine önemli bir yer bulmaları ve hatta Nejad Devrim gibi bazı sanatçıların bu ekol içerisindeki öncü konumları, Türk resminin özgüven eksikliğini yavaş yavaş üzerinden atmasına vesile oldu. Söz konusu sanatçıların Paris'teki başarıları, Türkiye'de de soyut sanatın yaygınlaşmasını sağlamıştır" diye konuştu.

Türk resminin kendine olan güvenini kazandığı bu döneme sergide ayrı bir bölüm ayrıldığını ifade eden Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, "Sergide yer alan "1968 Kuşağı Sanatçıları" adlı bölüm, tüm Avrupa'yı etkisi altına alan 1968'te yaşanan öğrenci olayları sırasında Paris'te eğitimde olan ve Türk resmine de eleştirel figüratif resmi getiren kuşağa yer vermektedir. 1968 Kuşağı sanatçılarıyla başlayan malzeme ve konu çeşitliliği 1980'li yıllarda Türk sanatının temelli bir dönüşüme uğramasına öncülük etmiştir. Sergideki "1980 Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler" başlıklı bölüm ise bu dönemde sanatçıların tuval üzerindeki farklı arayışlarını göstermeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu'na söyleşi sonrası günün anısına Bursa Göç Tarihi Müze sorumlusu Şaban Duman tarafından teşekkür belgesi verildi. Panelin ardından drama eğitmeni Sinan Işık liderliğinde, söyleşiye katılan öğrencilere "Bakış Sergisi" drama yöntemi ile anlatıldı.

Kaynak: İHA