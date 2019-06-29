Müzelerde kardeşlik bereketi

Turizme destek amacıyla 5 müze arasında başlatılan Müze Kardeşliği projesi meyvelerini veriyor. Altındağ'daki müzelerde indirimli bilet kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara'nın kalbi Altındağ'da, turizme destek vermek amacıyla müzeler arasında iş birliği yapılması, müzelere ziyaretçi bereketi getirdi. Birkaç hafta önce başlayan "müze kardeşliği" kampanyasına gösterilen ilgi büyük oldu. Ziyaretçiler en çok ilgiyi Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne gösterdi. Ankara'nın en çok ziyaret edilen özel müzesi olma unvanını elinde bulunduran Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Hedefe ulaştık

Bu kampanya ile tamamı Altındağ'da bulunan müzelerin ziyaretçi sayısının artırılması ve müzelerin daha fazla ilgi çekmesini hedeflediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ziyaretçi sayılarına baktığımızda hedefimize ulaştığımızı görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Altındağ Ankara'nın en önemli turizm merkezi ve çok sayıda önemli müzeye sahip... Turizme destek vermek için müzeler arası iş birliği yapmamız da, büyük ilgi gördü. Bu iş birliği sayesinde müzelere olan ilgi arttı. Kampanyamız devam ediyor. Ziyaretçi sayılarının çok daha fazla artacağına inanıyorum." dedi.

Yıl sonuna kadar devam edecek

Kampanya kapsamında Altındağ'da bulunan 5 müzenin iş birliğiyle, müzeleri ziyaret eden misafirlere, bilet fiyatlarında indirim yapılıyor. Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Altınköy Açık Hava Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin dahil olduğu "Müzeler Seni Çağırıyor" kampanyası, yıl sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: İHA