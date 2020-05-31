Müzelerde yeni dönem

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olup korona virüsü tedbirleri kapsamında uzun bir süredir kapalı bulunan müzeler, 1 Haziran Pazartesi günü ile birlikte yeniden kapılarını açıyor.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bandırma Gemi Müze, Amazon Köyü, Kent Müzesi, Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi, Havza Atatürk Evi, Alaçam Mübadele Müzesi, Bafra Tütün Müzesi, Sadi Tekkesi ve Kuva-yı Milliye Ruhu Külliyesi, 1 Haziran itibarıyla pandemiye yönelik alınan tedbirlerde dikkate alınarak yeniden ziyarete açılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, küresel salgın nedeniyle dünyanın yeni bir dönemden geçtiğini, turizmin ülkelerin kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "16 Mart tarihi itibariyle geçici süreliğine kapatılan müze ve ören yerleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimi çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ancak müzelerde, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleri temel kurallar olarak uygulanacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı İdris Akdin ise Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği salgın koşullarına yönelik tedbirler ekseninde müzelerin, "Tedbiri Elden Bırakma" mottosuyla vatandaşların ziyaretine açılacağını, maskesiz girişlere izin verilmeyeceği ifade etti. Öte yandan müzelerde, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilecek. Kontrollü girişin sağlanarak, görevliler tarafından da gerekli uyarı ve yönlendirmeler yapılacak. Ayrıca daha önce sadece Kent Müzesi için hazırlanan "Sanal Müze" ziyareti, geçen yıl 522 bin kişinin gezdiği Bandırma Gemi Müzesi için de yapılacak. Vatandaşlar, internet üzerinden hem Kent Müzesi'ni hem de Bandırma Gemi Müzesi'ni ziyaret edebilecek.

Kaynak: İHA