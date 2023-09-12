Müzeleri ziyaret etti, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

Kütahya Valisi Musa Işın, Dönenler Camii, Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesini ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Müzeleri ziyaret etti, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

Kütahya Valisi Musa Işın, Dönenler Camii, Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesini ziyaret etti. Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Kütahya Çini Müzesini ziyaret eden Işın, müzede sergilenen 14'ncü yüzyıldan günümüze kadar Kütahya ve İznik'te üretilen çini mimari elemanlar, çini kitabeler, çini vazo, tabak, pano ve çiniden yapılma ev gereçleri hakkında bilgiler aldı.

Müze içerisinde bulunan Germiyan Beyi II. Yakup Çelebi'nin türbesini de ziyaret eden Vali Işın, son Germiyan Beyi II.Yakup Çelebi'ye ait dünyanın en büyük ikinci taş kitabesi hakkında da bilgiler aldı.

Vali Işın daha sonra 1965 yılında ziyarete açılan Arkeoloji Müzesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sayın Valimiz; Geç Miyosen döneminden itibaren Paleolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri inceledi, bilgiler aldı.

Kütahya'nın ilk mevlevihanesi olan ve günümüzde cami olarak hizmet veren Dönenler Camii'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulunan Işın, Sultan Veled döneminde Kütahya Fatihi İmadüddin Hezâr Dînârî tarafından yaptırılan cami hakkında bilgi aldı.

Vali Işın, ziyaretlerini Ulu Cami bölgesindeki esnaf ve vatandaş ziyareti ile tamamladı.

Müzeleri ziyaret etti, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

Müzeleri ziyaret etti, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

Müzeleri ziyaret etti, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

Müzeleri ziyaret etti, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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