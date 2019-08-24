Müzenin ziyaretçilerine çömlekçiliği tanıtıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağlı Kınık köyünde yaşayan ve mesleğinde 65 yılı geride bırakan çömlek ustası Salim Yaşar, mesleğinin inceliklerini müzeyi ziyarete gelenlerle paylaşıyor.

"Usta Parmaklar" etkinliği kapsamında çömlekçiliğin tanıtılması amacıyla Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehirler Müzesi'ne davet edilen 77 yaşındaki Yaşar, özellikle çocuklara ve gençlere çömlek yapma sanatını aktarmaya çalışıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ustalara verilen "sanatçı tanıtım kartı"na da sahip olan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çömlekçiliği çok sevdiğini ve ömrümü adadığı mesleğini gelecek nesillere aşılamaya çalıştığını söyledi.

Mesleğine çocuk denilecek yaşlarda başladığını ve 20 yıla yakın yurt dışında çömlekçiliği öğrettiğini anlatan Salim Yaşar, şöyle konuştu:

"Müzeye gelen misafirlere gösteri yapmanın yanında çömleğin nasıl yapıldığını gösteriyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Toprakla uğraşmak çok güzel. Toprağa şekil verdiğiniz zaman ayrı bir mutluluk hissediyorsunuz. Burada şovumuzu yaparken, isteyenleri de 'Kendi Çömleğini Yap Kampanyası' kapsamında toprakla buluşturuyoruz. Pazar gününe kadar müzeye gelen ziyaretçilere çeşitli gösteriler sunacağız."

Yaşayan Şehirler Müzesi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'nin koordinatörü Mesut Ünver de etkinlikle çömlekçiliği tanıtmak istediklerini belirtti.

Ünver, ziyaretçilere şehrin tarihi, kültürü ve sosyal yaşamı hakkında bilgi verirken, unutulmaya yüz tutmuş meslekler hakkında bilgilendirdiklerini de aktardı.

Ziyaretçilerden Gamze Avgün ise İstanbul'dan Bilecik'i gezmeye geldiklerini dile getirerek, müzede çömlek yapma deneyimi yaşadığını ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA